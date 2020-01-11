طنطا يتعاقد مع أحمد سالم صافى

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جدة - عمرو شويل

ويستعد فريق طنطا لملاقاة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 15 من الشهر الجارى و التى ستقام على ستاد القاهرة الدولى .

من ناحية أخرى، يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

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وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع فريق الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.