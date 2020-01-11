حارس النجم الساحلى يغيب عن فريقه أمام الأهلي رسميا

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جدة - عمرو شويل تعرض مكرم بديري حارس مرمى النجم الساحلي للطرد في مباراة فريقه أمام النجم الساحلى وذلك في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما تعمد لمس الكرة بيده على حدود منطقة جزاء فريقه. ويلتقي الأهلى مع النجم في القاهرة يوم 24 يناير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال. Advertisements وحقق فريق النجم الساحلى التونسي فوزا ثمينا على مضيفه الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الهلال"، ضمن منافسات الجولة الرابعة، عن المجموعة الثانية، من دوري أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020. تقدم الهلال بهدف احرزه وليد بخيت فى الدقيقة 31، وتعادل النجم الساحلي بهدف عمر بهاء الدين لاعب الهلال فى مرماه بالدقيقة 35، وفى الشوط الثاني ينجح إيهاب المساكني فى تسجيل هدف الفوز للنجم الساحلي فى الدقيقة 71. وبتلك النتيجة يحتل النجم الساحلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلى الثانى، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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