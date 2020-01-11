شكرا لقرائتكم كما انفرد الخليج 365.. تفاصيل عرض الـ200 ألف دولار من الإسماعيلى لاستعارة مؤيد العجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادى الاسماعيلى باب التفاوض مجدداً مع مؤيد العجان لاعب الوحدة السورى لضمه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم الجبهة اليسرى للدراويش على سبيل الاعارة ستة شهور لنهاية الموسم ، وكانت مفاوضات الإسماعيلى مع مؤيد العجان قد تجددت مرة أخرى بعد فشل الدراويش فى العثور على ظهير أيسر مميز بالدورى المصرى.

وكان الخليج 365 قد انفرد بخبر تفاوض مسئولى الدراويش مع اللاعب السورى.

الإسماعيلى قد دخل مفاوضات مكثفة مع الوحدة السورى للتعاقد مع مؤيد العجان فى الصيف الماضى لتدعيم الجبهة اليسرى التى تعانى بعد رحيل طارق طه لـ بيراميدز، وسبق ولعب مؤيد العجان فى صفوف الزمالك، وعرض الإسماعيلى دفع 100 ألف دولار لاستعارة العجان مع دفع 100 ألف دولار أخرى للاعب، فيما رفض الوحدة السورى هذا المبلغ وطلب الحصول على 150 ألف دولار نظير الإعارة.

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ويعكف الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، على دراسة مباراة طلائع الجيش مع حرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد جريندو هاتريك، لدراسة مواطن القوة والضعف لدى الطلائع قبل الظهور الأول للمدرب الفرنسى فى الإيجيبشن ليج والمقرر له الأحد المقبل فى مباراة الإسماعيلى مع الطلائع بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام باستاد الإسماعيلية.

ويطمح جوميز فى بصمة جديدة لدى عشاق الدراويش بخطف النقاط الثلاث من أنياب الطلائع بمباراته الأولى مع الدراويش بعد توليه المسئولية الفنية لقيادة الفريق الأصفر موسماً ونصف الموسم، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.