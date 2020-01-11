شكرا لقرائتكم عماد النحاس يمنح اللاعبين راحة 24 ساعة بعد الفوز على نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ومن المقررأن يعود اللاعبين إلى التدريبات الأثنين المقبل استعدادا لمواجهة النادي الأهلي مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأحرز أهداف المقاولون، سيف الجزيري وشكري نجيب وكريم مصطفى، في الدقائق 13 و32 و37، فيما أحرز هدف إف سي مصر البديل رضا الويشي، في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، رفع المقاولون رصيده الى 29 نقطة، في الوصافة، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وأشاد رئيس المقاولون بأداء اللاعبين وتحسن المستوى من مباراة لأخرى وحثهم على مواصلة سلسلة الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمركز الثاني الذي يهيمن عليه ذئاب الجبل حتى الآن، لضمان المشاركة في البطولات الأفريقية.

Advertisements

ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف .

ويستعد المقاولون لمواجهة النادي الأهلي في لقاء الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير.