شكرا لقرائتكم كلمة السر "7 من 7".. الأهلي والزمالك يبحثان عن تتويج غائب منذ 15 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويمتلك الفريقان 7 نقاط بعد تحقيق انتصارين والتعادل في لقاء واحد والخسارة في أخرى، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق 5 نقاط عن صاحبي المركز الثالث والرابع فريقي زيسكو وأول أغسطس الأنجولى، في المقابل تبدو مهمة الأهلي أصعب في ظل المنافسة القوية مع كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وتعد آخر مرة تخطى الأهلي والزمالك سويا دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا يعود منذ 15 عاما وتحديدا عام 2005 عندما تصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، في المقابل احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ليتقابل الفريقين في الدور نصف النهائي ويتفوق الأهلي في مجموع المباراتين 4-1 بعد الفوز ذهابا بنتيجة 2-1، وإيابا بثنائية نظيفة، قبل أن يتوج باللقب الرابع على حساب النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية بثلاثية دون رد.

Advertisements

كما أن تلك المرة هى الأولى تاريخيا التي يمتلك الأهلي والزمالك نفس عدد النقاط في الجولة الرابعة تاريخيا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي في الجولة الخامسة فريق النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة 24 يناير، في المقابل يلتقي الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي يوم السبت 25 يناير.