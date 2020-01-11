شكرا لقرائتكم لاتسيو يسجل هدفاً قاتلاً على نابولي.. ويحقق انتصاره العاشر توالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق لاتسيو فوزا صعبا من ضيفه نابولي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه شيرو إيموبيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز التاسع.
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