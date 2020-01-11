شكرا لقرائتكم ساوثهامبتون يصعق ليستر.. ويونايتد يتجاوز نوريتش برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق ليستر سيتي في فخ الخسارة أمام ضيفه ساوثهامبتون 1 - 2 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على بيرنلي 3 - صفر ومانشستر يونايتد على نوريتش 4 - صفر وإيفرتون على برايتون 1 - صفر، ووولفرهامبتون مع نيوكاسل 1 - 1.

واستطاع ساوثهامتون قلب تأخره بهدف أمام مضيفه ليستر سيتي إلى فوز 2 - 1. وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله دينيس برايت في الدقيقة 14 وتعادل ستيوارت أرمسترونغ لساوثهامتون في الدقيقة 19 وأضاف داني إنغز هدف الفوز لساوثامبتون في الدقيقة 81.

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ساوثهامتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر. وهذه الخسارة هي الخامسة لفريق ليستر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما يعد هذا الفوز هو الثامن لساوثهامتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في أربع.

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وفي المباراة الثانية، اكتسح تشيلسي ضيفه بيرنلي 3 - صفر. وسجل أهداف تشيلسي جورجينيو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء وتامي أبراهام في الدقيقة 38 وكالوم هودسون في الدقيقة 49. ورفع تشيلسي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، لقن مانشستر يونايتد ضيفه نوريتش سيتي درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 - صفر. وسجل أهداف مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد (هدفين) الأول في الدقيقة 27 والثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 54 وميسون غرينوود في الدقيقة 76. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الرابعة، فاز إيفرتون على برايتون بهدف نظيف سجله ريتشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 38. ورفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل 1 - 1. وتقدم نيوكاسل بهدف سجل ميجيل ألميرون في الدقيقة السابعة، وتعادل لياندير ديندونكر لوولفرهامبتون في الدقيقة 14. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.