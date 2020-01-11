الهلال يقلب تأخره أمام الوحدة ويستعيد الصدارة

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استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بعدما حول تأخره أمام الوحدة بهدف إلى فوز 3-1، السبت في المرحلة 14 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

تقدم الوحدة بهدف البرازيلي أنسيلمو دي مورايس (9) ورد الهلال بهدفي الفرنسي بافيتيمبي غوميس (31 من ركلة جزاء و77) وصالح الشهري (69).

ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة متقدما على جاره النصر بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة مع الفيصلي، بينما تراجع الوحدة للمركز الخامس برصيد 24 نقطة.

واندفع الهلال للهجوم منذ البداية ولاحت له فرصة للتسجيل ولكن الحارس عبدالله الجدعاني أمسك كرة غوميس ببراعة (8).

ومن أول هجمة نجح الوحدة في التسجيل عندما استقبل دي مورايس كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية الى يسار عبدالله المعيوف (9).

وأنقذ الجدعاني مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البيروفي اندري كاريو وحولها لركنية (14).

ومن هجمة سريعة، أضاع الوحدة هدفاً محققاً عندما مرر عبدالله الزوري كرة لزميله البرازيلي لويس غوستافو الذي أطاحها فوق العارضة (17).

وحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها غوميس بنجاح لعبها الى يسار الجدعاني (31).

وتواصلت الأثارة في الشوط الثاني الذي سيطر الهلال على معظم فتراته، ولكن الوحدة كاد يخطف هدفاً لولا براعة الحارس المعيوف الذي تصدى لكرة الفرنسي يوسف نياكاتي وأمسكها على دفعتين (64).

ولاحت فرصة للهلال ولكن كرة البديل البرازيلي كارلوس ادواردو اعتلت العارضة (67).

ومن ركلة ركنية أضاف الهلال هدفه الثاني عندما ارتقى البديل صالح الشهري للكرة ولعبها برأسه قوية داخل المرمى (69).

وبعد تسع دقائق عزز الهلال تقدمه بهدف ثالث بعدما استغل غوميس الكرة المرتدة من الحارس ولعبها قوية داخل المرمى (77).

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وواصل الرائد سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الخامس توالياً بعدما تغلب على مضيفه الفيصلي بهدف سجله المغربي جلال الداودي (3) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وصعد الرائد للمركز الثالث موقتاً برصيد 26 نقطة، بينما بقي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ورفض الاتفاق الخسارة أمام مضيفه ضمك ولحق بالتعادل 2-2 في الوقت القاتل، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

تقدم ضمك مرتين بواسطة محمد أبو سبعان (35) وعبدالمجيد جعفر (73)، وأدرك الاتفاق التعادل عن طريق السلوفاكي فيليب كيش (57 من ركلة جزاء) وصالح القميزي (90+4).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بينما رفع ضمك رصيده إلى 9 نقاط وبقي في المركز الأخير.

ملخص مباراة الهلال والوحدة:

ملخص مباراة الفيصلي والرائد:

ملخص مباراة ضمك والاتفاق: