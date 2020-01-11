الترجي منطقيا إلى ربع النهائي وتأهل مازيمبي وماميلودي









اسماء السيد - أصبح الترجي التونسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، على بعد نقطة واحدة في مباراتيه المتبقيتين، ليبلغ رسمياً الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي 2-صفر، السبت على ملعب الشهداء في كينشاسا.

وتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة بـ10 نقاط أمام الرجاء البيضاوي المغربي (7) وشبيبة القبائل الجزائري (4) وفيتا كلوب (1). وكان الرجاء قد تعادل سلباً ومضيفه شبيبة القبائل الجمعة.

سيطر الترجي على المجريات بالكامل، وعلى غرار لقاء الذهاب وجد صعوبة في اختراق دفاع فيتا كلوب المعتمد على المرتدات.

ومع ذلك سنحت أمام مهاجمي الترجي، الذي غاب عنه الدولي أنيس البدري القريب من الانتقال الى الاتحاد السعودي، فرص كثيرة أبرزها للجناح الليبي حمدو الهوني والعاجي ابراهيما واتارا والجزائري بلال بن ساحة وخلفهم عبد الرؤوف بن غيت.

وتألق الحارس نلسون لوكونغ على نحو لافت ما عدا في الدقيقة 21، عندما أرسل الهوني كرة عرضية انسل لاعب وسط الترجي العاجي فوسيني كوليبالي من الخلف وحولها الى الشباك (21).

واصل الترجي اهدار الفرص في الشوط الثاني، فيما حاول المضيف مقارعة خصمه ببعض المرتدات التي كانت تنتهي عند الدفاع التونسي بوجود الثنائي الجزائري عبد القادر بدران ومحمد علي يعقوبي والحارس الدولي معز بن شريفية.

ومع انتصاف الشوط الثاني، تحولت السيطرة للفريق الكونغولي الذي لم يعد لديه ما يخسره، فشدد ضغطه على مرمى بن شريفية المتألق في التصدي لتسديدة وامبا كيكاسا (81).

وأوقف الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا المباراة في الدقيقة 86 بسبب رمي جمهور فيتا كلوب مقذوفات الى ارض الملعب. استمر التوقف نحو 13 دقيقة، ومن مرتدة سريعة مرر البديل طه ياسين الخنيسي برأسه كرة الى الهوني، فانفرد وسدد كرة قوية لحظة دخوله منطقة الجزاء ارتدت من القائم الايسر الى داخل الشباك (90+10).

ملخص مباراة الترجي وفيتا كلوب:

- تعادل بطعم الانتصار -

وعاد الوداد البيضاوي بتعادل بطعم الانتصار من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-2 على ملعب "11 نوفمبر" في لواندا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، التي تأهل منها ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الفائز على اتحاد العاصمة الجزائري 2-1 في بريتوريا.

وتصدر ماميلودي الترتيب برصيد 10 نقاط أمام الوداد 6 نقاط ثم اتحاد العاصمة وبترو اتلتيكو (2).

وحقق الوداد انطلاقة قوية حيث سيطر باكرا على المجريات، وهدد مرمى الحارس الأنغولي جيرسون، ومن هجمة متقنة وصلت الكرة الى بدر كدارين على الجهة اليسرى الذي أرسل كرة عرضية حولها مهاجمه الجديد الكونغولي كازادي كاسونغ برأسه الى الشباك بطريقة رائعة (14).

وتراخى الفريق المغربي الفائز ذهابا 4-1 في الدار البيضاء، ما سمح للمضيف في استلام زمام المبادرة وصناعة الفرص على مرمى أحمد رضى التكناوتي الذي بدا مرتبكا، ما سمح لبترو اتلتيكو في ادراك التعادل عبر هيرينيلسون الذي وصلته الكرة وسددها من مسافة بعيدة جداً في الشباك (21).

وحاول الوداد استعادة التقدم إلا ان مهاجميه افتقدوا التركيز، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب البدل عن ضائع للشوط الأول، منح سيلاس ساتونهو التقدم لبترو أتلتيكو من ركلة حرة مباشرة أسكنها رائعة الى يسار التكناوتي (45+1).

ودخل لاعبو الوداد الشوط الثاني عازمين على العودة بالنتيجة، مع تقليل الأخطاء التي ارتكبوها في الشوط الأول، ولم تكد تمر ربع ساعة حتى استحصل كازادي على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من جيرسون كيلولا، انبرى لها يحيى جبران وسجلها الى يسار جيرسون (59).

وتواصلت السيطرة المغربية بعد انخفاض اللياقة البدنية لدى لاعبي بترو أتلتيكو، فتضاعفت فرص الوداد، الا ان مرتدات أصحاب الأرض كانت أخطر ولا سيما تسديدة البرازيلي توني من ركلة حرة حرة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى التكناوتي (77)، وحافظ دفاع الوداد على نقطة التعادل حتى النهاية.

وفي المجموعة عينها، فضل مدرب اتحاد العاصمة بلال دزيري الاعتماد على المرتدات عبر زكريا بن شاعة وأيمن محيوس، لكن صنداونز بطل 2016 أطبق على مرمى محمد لامين زماموش الذي أتاح لصنداونز افتتاح التسجيل بعدما أخطأ بتقدير تمريرة عرضية، لتتهيأ الكرة أمام مورينا الذي حضرها وسددها في الشباك (36).

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وحرر الهدف لاعبي اتحاد العاصمة، فبادروا الى الهجوم ومن أول فرصة أدرك محيوس التعادل برأسية في الزاوية اليسرى (44).

لكن الفرحة الجزائرية لم تدم طويلا، إذ أعاد فيلاكازي التقدم لماميلودي بتسديدة أرضية خادعة بعد ضياع دفاعي جزائري (45+1).

وكاد اتحاد العاصمة المتراجع ان يخرج بالتعادل عندما نال ركلة جزاء إثر عرقلة زكريا بن شاعة، لكن تسديدة مفتاح القوية ارتدت من العارضة.

ملخص مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو:

- تأهل مازيمبي وتعادل الاهلي -

وحجز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بطاقة من المجموعة الاولى على حساب ضيفه بريميرو أغوستو الأنغولي 2-1، فتصدر بـ10 نقاط بفارق ثلاث عن الزمالك المصري الفائز الجمعة على زيسكو يونايتد الزامبي 2-صفر.

خطف الأنغوليون التقدم بعد مرور سبع دقائق عبر رأسية كريستوفاو مابولولو الى يسار الحارس العاجي سيلفان غبوهو.

ورغم سيطرة المضيف، إلا أنه اصطدم بدفاع أنغولي متكتل أثمر فرصا قليلة، أبرزها تسديدة لشيكو أوشيندي الحارس أديلسون دا كروز (30).

وضغط مازيمبي في الشوط الثاني، ووجد طريق الشباك عبر متابعة من شيكو أوشيندي بعد ركنية (59)، ثم تقدم عبر المهاجم جاكسون موليكا الذي راوغ قبل أن يسدد في مرمى أديلسون (68).

وفي المجموعة الثانية، سقط الأهلي المصري في فخ التعادل أمام مضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي 1-1. تقدم المضيف عبر ستانلي نغالا (19)، ثم عادل مروان محسن (52).

ورفع بطل مصر رصيده الى سبع نقاط في صدارة موقتة للمجموعة، بانتظار مباراة الهلال السوداني (6) والنجم الساحلي التونسي (6)، الثاني والثالث تواليا، مساء اليوم، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة.

ولم يكن السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلي راضيا على اداء فريقه "كانت مباراة قوية والأداء لم يكن جيدا في الشوط الأول. تحسن في الشوط الثاني، أنا محبط لأنني كنت أعمل للفوز هنا، ولكن علينا تقبل النتيجة، هذه كرة القدم".

أضاف "أعتقد أنها نتيجة عادلة للفريقين، إصابة وليد سليمان أثناء عمليات الإحماء لم تكن ميزة لأننا كنا ننوي البدء بطريقة مختلفة ولكن علينا تقبل ذلك".

وسيطر المضيف على الشوط الأول واستغل مساحات في دفاع الأهلي، الى ان نجح نغالا في وضع فريقه في المقدمة بتسديدة على يمين الحارس الدولي محمد الشناوي.

وندرت فرص الأهلي في هذا الشوط، ومنها في الدقيقة 34 بتسديدة للنيجيري جونيور أجايي تصدى لها الحارس بيتروس ماري.

وبعد فرصة ضائعة للبديل محمود عبد المنعم "كهربا" في بداية الشوط الثاني، حقق الأهلي التعادل عبر مروان محسن، إثر تسديدة لأجايي ارتدت من حارس المضيف، فتابعها المهاجم الدولي المصري (52).

ملخص مباراة الأهلي وبلاتينوم: