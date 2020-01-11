ليون يحول تخلفه أمام بوردو إلى مركز خامس مئقتا

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حول ليون تخلفه أمام مضيفه بوردو الى فوز السبت 2-1 صعد بفضله الى المركز الخامس موقتا، وذلك في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدأ فريق المدرب رودي غارسيا اللقاء متخلفا منذ الدقيقة 16 بعدما أخطأ مدافعه الدنماركي يواكيم أندرسن في اعادة الكرة لحارسه البرتغالي أنتوني لوبيز، فخطفها جيمي بريان ووضعها في الشباك.

وقلب ليون الطاولة على مضيفه في مستهل الشوط الثاني، بتسجيله هدفين في غضون ثلاث دقائق بفضل العاجي ماكسويل كورنيه وموسى دمبيلي، إذ مرر الأول كرة هدف التعادل لزميله بمساعدة من مدافع المضيف السنغالي يوسف سابالي (50)، قبل أن يرد العاجي الجميل بتمريره كرة هدف التقدم والفوز لدمبيلي (53).

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ورفع ليون بفوزه الثامن رصيده الى 29 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام نانت الذي يلعب الأحد مع سانت إتيان، واربع نقاط عن المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا والذي يحتله رين الخاسر الجمعة أمام مرسيليا صفر-1 في افتتاح المرحلة.

وفي المقابل، تجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر موقتا بعد تلقيه هزيمته التاسعة هذا الموسم.

ملخص مباراة ليون وبوردو: