المقاولون العرب يعزز وصافته للدوري المصري

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عزز المقاولون العرب وصافته بتحقيقه فوزه التاسع هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه اف سي مصر 3-1 السبت على ملعب الكلية الحربية في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وبعد أن فرط بنقطتين بتعادله في مباراته السابقة على أرضه مع مصر المقاصة 1-1 متأثرا بالنقص العددي في صفوفه، عاد المقاولون السبت الى سكة الانتصارات بفضل أهداف سيف الدين الجزيري (14) وشكري نجيب (34) وكريم مصطفي (36)، فيما كان هدف أف سي مصر من نصيب رضا الويشي (61).

ورفع المقاولون العرب رصيده الى 29 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن الزمالك الثالث الذي يلتقي الأربعاء مع الجونة، ونقطة واحدة عن الأهلي المتصدر الذي يلعب الأربعاء أيضا مع طنطا (يملك الأهلي مباراتين مؤجلتين).

وفي المقابل، تجمد رصيد اف سي مصر عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.