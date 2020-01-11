شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة الأهلي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، لاعبو الفريق، راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه ذئاب الجبل على نظيره إف سي مصر ، اليوم السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الكلية الحربية، بافتتاح الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود اللاعبين إلى التدريبات الأثنين المقبل استعدادا لمواجهة النادي الأهلي مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأحرز أهداف المقاولون، سيف الجزيري وشكري نجيب وكريم مصطفى، في الدقائق 13 و32 و37، فيما أحرز هدف إف سي مصر البديل رضا الويشي، في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، رفع المقاولون رصيده الى 29 نقطة، في الوصافة، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.

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وأشاد رئيس المقاولون بأداء اللاعبين وتحسن المستوى من مباراة لأخرى وحثهم على مواصلة سلسلة الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمركز الثاني الذي يهيمن عليه ذئاب الجبل حتى الآن، لضمان المشاركة في البطولات الأفريقية.

ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف .

ويستعد المقاولون لمواجهة النادي الأهلي في لقاء الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير.