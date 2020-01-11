حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر 20 فبراير فى ملعب الجزيرة الإماراتى الأهلي يكتفى بالتعادل أمام بلاتينيوم ويتصدر المجموعة مؤقتا بدورى الأبطال فايلر : الأهلي لم يكن جيداً أمام بلاتينيوم والتعادل له أسبابه رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر 20 فبراير فى ملعب الجزيرة الإماراتى رسميا.. 37 ألف مشجع في مباراة السوبر المصري بالإمارات مؤتمر صحفي 15 يناير للكشف عن تفاصيل السوبر Advertisements فيديو.. المقاولون يضرب نادى مصر بثلاثية وينفرد بالمركز الثانى فى الدورى الزمالك يرفض السفر مبكراً للجونة قبل خوض موقعة الأربعاء بالدورى فيديو.. عبد الله جمعة يخضع للتأهيل خارج الزمالك بعد إصابة السمانة تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري.. وغياب أحمد الشناوى 1000 مشجع لبيراميدز فى مواجهة المصرى غدا بالكونفدرالية

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