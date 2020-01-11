المنياوي يعدد مزايا جوميز مع الإسماعيلى

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وقال صبري المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى أن لقاء الجيش صعب للغاية ،لاسيما بعد تعرضه لهزيمة كبيرة أمام حرس الحدود بالجولة الماضية ، مشيرا إلى أن المنافس عنيد للغاية ويجيد اللعب أمام الكبار”.
وواصل :”سنلعب بروح قتالية مع احترام المنافس من أجل استعادة النتائج الإيجابية ،المدير الفنى الفرنسى جوميز بدأ مهمته مع الفريق منذ ايام وأبدى تفاؤله بمجموعة العناصر المتواجدة”.
واستكمل المنياوى :”درسنا المنافس جيدا للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لديه والعمل على استغلالها فى حصد نقاط المباراة الثلاث”.
وبسؤاله عن ابرز مميزات المدرب الجديد أجاب مدير الكرة :”لديه شغف وحب كبير فى تطوير قدرات اللاعبين ، الجميع يتسلح بالاصرار والحماس لنيل ثقة جوميز وهو ما يصب فى صالح الفريق”.
أختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، تحضيرا للقاء طلائع الجيش فى السابعة والنصف من مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الأسبوع الــ13 بمسابقة الدورى المحلى.
المران بدأ بمحاضرة عقدها المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز مع اللاعبين ، قبل أن يتطرق لتدريبات من شأنها بناء الهجمات بشكل صحيح وفى أسرع وقت ممكن.
كما شمل المران على تعليمات مباشرة من المدرب الفرنسى لكل لاعب على حدة حول كيفية التمركز السليم بجانب التركيز مع لاعبى الخط الدفاع على استخلام الكرة بدون ارتكاب اخطاء.
شهد المران حضور تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة إضافة لمحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
وخصص الجهاز الفنى تدريبات على الضربات الضابتة قبل أن يختتم بتقسيمة حرص خلالها جوميز على اصلاح اخطاء اللاعبين.
أعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا الاحد على ملعب الإسماعيلية فى إطار الأسبوع الــ13 بمسابقة الدورى المحلى.
القائمة شهدت عودة أحمد مدبولى وبنسون شيلونجو والتى جاءت كاملة كالتالى …
حراسة المرمى .. محمد فوزى ، محمد مجدى.
خط الدفاع … باهر المحمدى ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد هاشم ، أسامة ابراهيم ، محمود البدرى.
خط الوسط .. محمود عبد العاطى “دونجا” ، عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، محمد حمدى زكى.
خط الهجوم .. محمد الشامى ، بنسون شيلونجو ، وجيه عبد الحكيم ، حازم مرسى.
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