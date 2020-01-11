المنياوي يعدد مزايا جوميز مع الإسماعيلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى طلائع الجيش غدٍ الأحد على ملعب الإسماعيلية فى الأسبوع الــ13 بالدورى المحلى.

وقال صبري المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى أن لقاء الجيش صعب للغاية ،لاسيما بعد تعرضه لهزيمة كبيرة أمام حرس الحدود بالجولة الماضية ، مشيرا إلى أن المنافس عنيد للغاية ويجيد اللعب أمام الكبار”.

وواصل :”سنلعب بروح قتالية مع احترام المنافس من أجل استعادة النتائج الإيجابية ،المدير الفنى الفرنسى جوميز بدأ مهمته مع الفريق منذ ايام وأبدى تفاؤله بمجموعة العناصر المتواجدة”.

واستكمل المنياوى :”درسنا المنافس جيدا للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لديه والعمل على استغلالها فى حصد نقاط المباراة الثلاث”.

وبسؤاله عن ابرز مميزات المدرب الجديد أجاب مدير الكرة :”لديه شغف وحب كبير فى تطوير قدرات اللاعبين ، الجميع يتسلح بالاصرار والحماس لنيل ثقة جوميز وهو ما يصب فى صالح الفريق”.