شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر 20 فبراير فى ملعب الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصري، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير.

تابع فضل في تصريحات لليوم السابع إنه سافر إلى الإمارات وعقد جلسة مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتم الاتفاق علي إقامة السوبر المصرى يوم 20 موكداً إن الوفد برئاسته وضم حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا بشارة من التسويق وتم انهاء جميع الأمور الخاصة بالمباراة وأوضح محمد فضل إن السوبر سيقام بشكل رسمى على ستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى وهو ملعب الجزيرة الإماراتى.

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بينما استقر مسئولو اتحاد الكرة على ترحيل مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى التى كان مقرراً لها 19 فبراير المقبل إلى موعد جديد وعرض محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على مجلس الجبلاية ملف مباراة السوبر وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قد قامت بإسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى، والتنسيق مع شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى للترتيبات الخاصة بالمباراة لخروج اللقاء فى أبهى صوره.

ونشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية تقرير عن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك التى ستقام فى أبو ظبى كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلى ضد الزمالك والأهلى ضد المصري، ويرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطنى الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا وكان محمد فضل قد أكد من قبل أن مباراة السوبر المصري سيقام فى أبو ظبي بعد تلقي عرض آخر من السعودية ولكن تم الإستقرار على إقامة السوبر فى الإمارات مع حسم موعده اليوم بشكل رسمى حيث تحدد له 20 من شهر فبراير القادم.