شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي 15 يناير للكشف عن تفاصيل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تقرر اقامة مؤتمر صحفي يوم 15 يناير الجاري بمشاركة اتحاد الكرة و بريزنتيشن بالاضافة الي مجلس ابو ظبي الرياضي برئاسة عارف العلواني لتوقيع العقود الخاصة بمباراة السوبر المصري.

تقرر بصفة رسمية اقامة مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة ، مع الزمالك بطل كأس مصر للموسم المنقضى يوم 20 فبراير المقبل بعد الإتفاق مع الاتحاد الإماراتي وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية على العديد من الامور التنظيمية الخاصة باللقاء .

أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمسؤول عن ملف مباراة السوبر انه تقرر أقامه مباراة السوبر يوم 20 فبراير باستاد محمد بن زايد بالجزيرةو ستشهد حضور 37 الف مشجع .

تابع فضل في تصريحات لليوم السابع انه سافر الي الامارات وعقد جلسه مع مجلس ابو ظبي الرياضي برئاسة عارف العلواني وتم الاتفاق علي اقامة السوبر يوم 20 موكدا ان الوفد كانت برءاسته و. ضم حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا بشارة من التسويق وتم انهاء جميغ الامور الخاصة بالمباراة.

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ونشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية تقرير عن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك التى ستقام فى أبو ظبى كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلى ضد الزمالك والأهلى ضد المصري، ويرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطنى الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

وكان محمد فضل قد أكد من قبل أن مباراة السوبر المصري سيقام فى أبو ظبي بعد تلقي عرض آخر من السعودية ولكن تم الإستقرار على إقامة السوبر فى الإمارات مع حسم موعده اليوم بشكل رسمى حيث تحدد له 20 من شهر فبراير القادم.