شكرا لقرائتكم خبر عن علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة سيرياس الدولية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء تأهل الصاوى بعد تغلبه على لاعب كازاخستان فى نصف نهائي البطولة ، ومن قبله الفوز علي لاعبى بيلاروسيا وبلجيكا وفنزويلا على الترتيب فى منافسات وزن تحت 67 كجم .

وكانت ياسمين حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه ايضا تأهلت لدور نصف نهائي من البطولة فى وزن تحت 55 كجم بالتغلب على لاعبات ألمانيا والمغرب .

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 8 لاعبين مقسمة إلى 5 لاعبات و3 أولاد، وهم رضوى سيد، ياسمين حمدى عطية، وجيانا فاروق، وفريال أشرف، وسارة عاصم، على الصاوى، وعبد الله ممدوح عبد العزيز، وأحمد أشرف شوقى، ويرأس البعثة وليد الهلالى عضو مجلس الإدارة .

ميدالية متنوعة، فى منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين والشباب، التى أقيمت مؤخرا فى تونس، حقق الذهبيات الثلاثة ملك غبن فى منافسات كاتا فردى ناشئات، ودنيا يسرى فى كاتا فردى للشباب، وأحمد صلاح جاد فى منافسات كوميتيه فوق 76 كجم

أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق ياسين فرحات فى وزن 52 كجم، وروان ربيع فى وزن 47 كجم، ومحمد ياسر زناتى فى كاتا فردى شباب، ويوسف محمد شاهين فى وزن 61 كجم “كوميتيه”، ومى عبدالفتاح فى وزن 53 كجم للشباب “كوميتيه”، بالإضافة إلى فوزية محمد عبدالفتاح فى وزن 68 كجم.

فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب محمد فتحى ناشد فى وزن 76 كجم، ونورهان محمد حسن فى وزن 59 كجم، وأحمد أشرف، ومنى أحمد فى وزن 50 كجم، وسلمى عبد الفتاح فى وزن فوق 68 كجم (شباب