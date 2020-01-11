إقالة مدرب المنتخب للطائرة بعد ضياع حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن أحمد عبد الدائم رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مساء اليوم السبت إقالة الجهاز الفني لمنتخب الأول للرجال بقيادة الهولندي جيدو فيرمولين. وأكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القرار جاء بسبب ضياع حلم التأهل لاولمبياد طوكيو، إثر الهزيمة من منتخب تونس بنتيجة 0-3. وتعرض منتخب مصر للكرة الطائرة للخسارة أمام نظيره التونسي، ليخرج من سباق المنافسة على بطاقة التأهل للأوليمبياد. واوضح الاتحاد في بيانه، أنه لم يقرر الاطاحة بالمدرب الا بعد انتهاء مشوار المنتخب في التصفيات والتي اختتمها بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

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