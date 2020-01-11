تأجيل مباراة القمة بسبب إقامة السوبر في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق على تأجيل موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بسبب تحديد موعد لقاء السوبر في الإمارات.

وأكد اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، أن مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك ستقام بشكل رسمى على ستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى وهو ملعب الجزيرة الإماراتى يوم 20 فبراير.

Advertisements

وأوضح، أن محمد فضل عضو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، قام بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد .

ومن المقرر أن يتم تأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ليوم 24 فبراير والتي كان مقرر لها 19 فبراير.

وأكد اتحاد الكرة، أن مواجهة السوبر سيديرها طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.