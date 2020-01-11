ليفربول يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الدوريات الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عزّز فريق ليفربول تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على مضيفه توتنهام بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وحصد ليفربول 61 نقطة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري (2019-20)، بالفوز في 20 مباراة من أصل 21 والتعادل بلقاء وحيد، ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة 61 بصدارة بريميرليج.

وقاد المدرب الألماني يورجن كلوب فريقه الريدز لتحقيق الانطلاقة الأفضل في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى بعد 21 جولة من الموسم في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى (بحسبة 3 نقاط للفوز).

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ووصل ليفربول إلى 38 مباراة على التوالي بلا هزيمة في بريميرليج على مدار الموسمين الماضي والحالي (33 فوز و5 تعادلات)، إذ تعود آخر هزيمة إلى يناير 2019 على يد مانشستر سيتي (2-1).

ويحمل آرسنال الرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بريميرليج، بعد الوصول لـ49 مباراة دون خسارة في الفترة من مايو 2003 حتى أكتوبر 2004، ويليه تشيلسي (40 مباراة).

وحصد الريدز 104 نقطة في آخر 38 مباراة بالدوري، ليحقق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ بريميرليج على مدار 38 لقاء، متجاوزًا 102 نقطة حصدهم السيتي في 2018 وتشيلسي في 2005.

وحقق ليفربول أفضل سلسلة تهديفية له بعدما نجح في التسجيل خلال 30 مباراة على التوالي في بريميرليج، كما حافظ على نظافة شباكه في آخر ست مباريات بالمسابقة، وهو أفضل رقم منذ 2006.