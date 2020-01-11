محمد فضل يكشف موعد السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن إقامة مباراة السوبر المصري، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، ستكون يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات.

وقال فضل في تصريحات للصحفيين، إن القرار جاء بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية، عقب الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير.

واوضح، انه عقد جلسة مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتم الاتفاق علي إقامة السوبر المصرى يوم 20 فبراير.

وأكد محمد فضل أن السوبر المصري سيقام بشكل رسمى على ستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى وهو ملعب الجزيرة الإماراتى.