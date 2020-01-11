أول تعليق من تشافي على مفاوضاته مع برشلونة لخلافة فالفيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، على ما تردد حول وجود مفاوضات مع برشلونة الإسباني لتدريب الفريق الكتالوني، مشيرًا إلى أنه يحلم بقيادة النادي الذي يشجعه والذي لعب في صفوفه.

وكان إيريك أبيدال، المدير الرياضي للبارسا، اجتمع مع تشافي في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مناقشة استعداده لتدريب الفريق.

وقال تشافي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد مباراة الريان: "لا أستطيع إخفاء حلمي بتدريب برشلونة في يوم ما وأنني أود أن أدرب برشلونة وأنا أشجعه، وحلمي أدرب برشلونة والآن تركيزي ينصب على السد".

وأضاف: "أبيدال صديقي وأكن الاحترام لبرشلونة ونادي السد وتركيزي للمباراة المقبلة أمام الدحيل".

وأتم قائلا: "لا أستطيع أن أنكر، وكان قدومهم هنا لرؤية عثمان ديمبلي المصاب، وتركيزي هنا مع فريق السد والمشوار المقبل لفريق السد، وأمامنا مباراة مهمة في النهائي أمام فريق الدحيل نركز عليها بصورة كبيرة".

Advertisements

وتأهل السد للمباراة النهائية لبطولة كأس قطر 2020 بعد الفوز على الريان بنتيجة (4-1) في مواجهة نصف النهائي والتي أقيمت اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد.

وكانت إدارة نادي السد اعترفت بوجود مفاوضات من جانب إدارة برشلونة للتعاقد مع تشافي، حيث قال المدير الرياضي محمد البلوشي: "هناك مفاوضات بين تشافي وبرشلونة الآن ونتمنى له النجاح أينما ذهب".

ويعد تشافي (39 عاما) أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بمشروع فيكتور فونت المرشح المنتظر لانتخابات رئاسة برشلونة عام 2021.

وانتقل تشافي من صفوف برشلونة إلى السد القطري عام 2015، واعتزل اللعب العام الحالي، قبل تولى تدريب فريقه خلفًا للمدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا، ونجح في قيادته للقب السوبر القطري 2019.

يُذكر أن برشلونة سقط بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليخسر فرصة المنافسة على اللقب، ليصبح منصب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مهددًا.