الترجي يعادل إنجاز الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وضع فريق الترجي التونسي قدما نحو التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على مضيفه فيتا كلوب الكونجولي (2-0) مساء السبت، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة.

حامل لقب المسابقة في آخر نسختين منها عزز سجله الخالي من الهزائم في دوري الأبطال بعدما وصل اليوم إلى المباراة رقم 19 له في المسابقة القارية دون تلقي هزيمة، ليعادل إنجاز الأهلي في أفريقيا.

وحافظ الترجي على سجله الإيجابي منذ خسارته أمام الأهلي (1-3) في ذهاب نهائي دوري الأبطال في نوفمبر 2018، قبل أن يبدأ سلسلة اللا هزيمة من تونس بعد فوزه في الإياب بثلاثية نظيفة.

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ولم يعرف الترجي بقيادة المدرب معين الشعباني طعم الهزيمة في النسخة الماضية 2019 خلال 12 مباراة، قبل أن يصل اليوم إلى مباراته رقم 19 بلا هزيمة، ليحقق خلالهم 13 انتصارا و6 تعادلات.

وكان الأهلي حقق رقمه التاريخي مع المدرب مانويل جوزيه بخوضه 19 مباراة متتالية على المستوى الإفريقي دون معرفة الهزيمة في الفترة من 2004 حتى 2009، محققًا الفوز في 12 مباراة مقابل 7 تعادلات.

بدأ الأهلي سلسلته وقتها بالتعادل مع الهلال في السودان بإياب دور الـ32 لنسخة 2004، مرورًا بجميع مباريات بطولة 2005 التي تُوج بلقبها، قبل الخسارة من الصفاقسي بافتتاح مجموعات أفريقيا 2006.

وبإمكان الترجي تخطي إنجاز الأهلي إذا نجح في تفادي الهزيمة على ملعبه حين يستضيف الرجاء المغربي يوم 25 يناير الجاري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2020.