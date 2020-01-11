محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق النجم الساحلي فوزا صعبا خارج أرضه، مساء اليوم السبت، على نظيره الهلال السوداني، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق وليد الشعلة، الذي استغل تمريرة بينية خلف دفاع النجم ليسددها في الشباك.
وسجل مدافع الهلال بالخطأ في مرماه، ليمنح النجم التعادل في الدقيقة 36، بعد عرضية من جانب ماهر الحناشي.
وعاد النجم الساحلي ليحرز هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق ايهاب المساكني.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نصر الدين عمر أحمد الشغيل لاعب الهلال السوداني مع حلول الدقيقة 77ن لتزداد مهمة الفريق صاحب الأرض.
وبتلك النتيجة وصل فريق النجم الساحلي التونسي إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد الهلال السوداني عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويحتاج للفوز في مباراتي الأهلي وبلاتينيوم لضمان التأهل.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الأهلي بدوري الأبطال.. الهلال السوداني 1 - 2 النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.