مجموعة الأهلي بدوري الأبطال.. الهلال السوداني 1 - 2 النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق النجم الساحلي فوزا صعبا خارج أرضه، مساء اليوم السبت، على نظيره الهلال السوداني، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق وليد الشعلة، الذي استغل تمريرة بينية خلف دفاع النجم ليسددها في الشباك.

وسجل مدافع الهلال بالخطأ في مرماه، ليمنح النجم التعادل في الدقيقة 36، بعد عرضية من جانب ماهر الحناشي.

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وعاد النجم الساحلي ليحرز هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق ايهاب المساكني.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه نصر الدين عمر أحمد الشغيل لاعب الهلال السوداني مع حلول الدقيقة 77ن لتزداد مهمة الفريق صاحب الأرض.

وبتلك النتيجة وصل فريق النجم الساحلي التونسي إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد الهلال السوداني عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويحتاج للفوز في مباراتي الأهلي وبلاتينيوم لضمان التأهل.