التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الوداد المغربي وبترو أتليتكو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
عاد فريق الوداد المغربي بتعادل صعب، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
تقدم الوداد بهدف عن طريق كازادي كاسينجو في الدقيقة 14، قبل أن يتمكن فريق بيترو أتلينكو من التعادل في الدقيقة 22 عن طريق هيرنيلسون دو كارمو.
وسجل أصحاب الأرض الهدف الثاني لهم في الدقيقة 45 عن طريق سيلاس دانييل ساتونهو، لكن فريق الوداد يرفض الهزيمة بعدما سجل يحيى جبران ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 58.
وبتلك النتيجة رفع الوداد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف ماميلودي صن داونز صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط والذي ضمن التأهل، بينما تجمد رصيد بيترو أتليتكو عند نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة.
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