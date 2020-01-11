الترجي يهزم فيتا كلوب بثنائية وينفرد بصدارة المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الترجي التونسي فوزا صعبا، مساء اليوم السبت، على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الترجي التونسي في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب فوسيني كوليبالي.

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وبتلك النتيجة، انفرد فريق الترجي بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة.

وفي مباراة اخرى بنفس الدور لحساب المجموعة، تعادل الرجاء المغربي خارج أرضه أمام شبيبة القبائل بدون أهداف.

ويحتل الرجاء المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقا على سبيبة القبائل الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.