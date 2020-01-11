اتحاد الكرة يكلف ثنائي الجبلاية بالسفر إلى ألمانيا..لهذا السبب

كلف اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، د.أحمد عبد الله عضو اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، بالسفر إلى ألمانيا الاسبوع المقبل، للتفاوض مع أحدى شركات الملابس العالمية، لتجديد عقد ملابس المنتخبات الوطنية.

ومن المنتظر أن يتفاوض مندبو الاتحاد مع مسئولي الشركة على مدة العقد الجديد وتكلفته وكذلك تصميم زي المنتخبات في الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية. المقبل، للتفاوض مع أحدى شركات الملابس العالمية، لتجديد عقد ملابس المنتخبات الوطنية.ومن المنتظر أن يتفاوض مندبو الاتحاد مع مسئولي الشركة على مدة العقد الجديد وتكلفته وكذلك تصميم زي المنتخبات في الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية.

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