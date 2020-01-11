اتحاد الكرة يوقع عقود السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 15 يناير في مؤتمر صحفي

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عقد مؤتمر صحفي يوم 15 يناير بأحد فنادق القاهرة، لتوقيع عقود مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته 20 فبراير المقبل في الإمارات.
واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3
ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة. كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى .
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