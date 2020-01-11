"فيفا" يشترط تخصيص ثلث إدارة اتحاد الكرة للعنصر النسائي

اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تخصيص ثلث مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة الفترة المقبلة للعنصر النسائي.

وطلب مسئولو الفيفا من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد

الكرة أن يكون للعنصر النسائي مقعدين حال تقليص عدد الأعضاء إلى 9، وثلاث مقاعد حال الاستمرار بـ11 مقعد في مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

والجير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر إلغاء شروط الترشح التي تحصر الاختيارات في لاعبي الكرة السابقين أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين لتوسيع دائرة الاختيارات بين المرشحين