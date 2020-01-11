شباب إنبى يهزم بيراميدز بثنائية بدوري الجمهورية

حقق فريق شباب إنبى تحت 18 سنة ، فوزا غاليا وهاما بملعبه علي نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين بدورى الجمهورية نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين بدورى الجمهورية أحرز هدفي إنبي محمد السيد النحاس، ويوسف جلال . ويقود الفريق البترولي فنيا طارق عبدالله .

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