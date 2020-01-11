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أرقام رائعة لكلوب ومخيبة لمورينيو بعد فوز ليفربول على توتنهام

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واصل نتائجه المبهرة في الممتاز هذا الموسم، بعدما فاز على توتنهام هوتسبير في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف نظيف سجله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

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ليفربول يغرد في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، أما توتنهام فسقط إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وحقق الريدز أرقامًا رائعة وهي: - 

- حقق ليفربول رقمًا رائعًا حيث جمع 104 نقطة

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في آخر مباراة 38 بالدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 33 فوز وخمس تعادلات ودون أية خسارة ويعد هذا رقمًا قياسيَا بحيث تخطى مانشستر سيتي الذي جمع 102 نقطة في نفس عدد المباريات وكانت في 2018 وتشيلسي في 2005.

- بعد الفوز على توتنهام جمع ليفربول 61 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، فقط في أربع مباريات ليكون الأكثر جمعًا للنقاط بالتاريخ في الدوريات

الأوروبية الخمس الكبرى.

- عاني جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام من غزارة الاهداف التي تلقها ففي 13 مباراة مني مرماه بـ 20 هدفًا بجميع المسابقات، ليكون الأسرع في تاريخ مورينيو التي يتلقى فيها نفس الاهداف، والجدير بالذكر أنه اجتاح إلى 44 مباراة ليصل إلى 20 هدفًا في شباكه.

- نجح "الريدز" في تحقيق رقمًا مبهرً ا بأن سجلوا في 21 مباراة مختلفة منذ انطلاق الموسم الحالي من البريميرليج، وليكون الرقم الأفضل بتاريخ النادي في المسابقة، وتكرر ذلك فقط في موسم 1933-1934.

- واصل يورجن كلوب أرقامه المميزة ضد مورينيو، حيث فاز البرتغالي في مباراتين من 11 مواجهة باحتساب مواجهة اليوم.

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