يستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد الموافق 19 يناير ، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
يسعى ليفربول برفقة محمد صلاح، لمواصلةنتائجه الإيجابية بالدوري، من أجل الزحف نحو اللقب الغائب عن أنفيلد، معقل الريدز منذ 30 عامًا.
موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي
ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد الموافق 19 يناير، الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف توقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لـمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي
تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على بي أن سبورتس، حصريًا "BeInSports".
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