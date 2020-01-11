اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة كأس السوبر المصري

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن إقامة مباراة السوبر المصري، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بملعب محمد بن زايدفي أبو ظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير.
تابع مسئولو الجبلاية أن وفدا من اتحاد الكرة سافر إلى الإمارات وعقد جلسة مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتم الاتفاق علي إقامة السوبر المصرى يوم 20 وتم انهاء جميع الأمور الخاصة بالمباراة.
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