إقالة مدرب المنتخب الوطني للطائرة بعد إخفاق التأهل للأولمبياد

صرح أحمد عبدالدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بأنه تمت إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول رجال، وانهاء التعاقد مع المدرب الهولندي جيدو فورمولين.

وجاءت الإقالة عقب الخسارة أمام المنتخب التونسي في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، وتم الانتظار لنهاية التصفيات حفاظا على روح الفريق.

وأخفق منتخبنا الوطني في الصعود للأولمبياد بعد الحصول على المركز الثاني في التصفيات القارية والتي احتضنتها القاهرة خلال الفترة من 7 وحتى 11 يناير الجاري.

كان المنتخب الوطني للكرة الطائرة قد تلقى صدمة عنيفة، بعد السقوط المدوي أمس الخميس الماضي أمام نظيره التونسي في التصفيات الافريقية المؤهلة للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.

وخسر فراعنة الطائرة المباراة بثلاثة أشواط دون رد، ليخسر فرصة التأهل الي اولمبياد طوكيو، وجاءت الخسارة منطقية بعد أن لجأ اتحاد الكرة الطائرة لتعيين جهازاً فنياً ضعيفاً لا يرتقي لطموحات الشعب المصري.

وفشل الاتحاد في اختيار جهاز

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معاون يمتلك الخبرات الكافية لمساعدة المدير الفني الهولندي، بداية من وائل العايدي وحتي أحمد عاشور، وكيف لا يستعين الاتحاد بالمدرب المساعد لمنتخب الناشئين.

اما من الناحية الفنية، فقد فشل المنتخب في ايجاد حل لقوة ارسال وصلابة حائط الصد، للمنتخب التونسي بقيادة المدير الفني جاكوب الذي طرد من مصر بعد أن عمل مع المنتخب في فترة سابقة.

كما لم يتم استثمار النتائج الجيدة للمنتخب في بطولة العالم الأخيرة، وهو مايدل علي انها جاءت وليدة الصدفة، خاصة بعد ان فرط المنتخب خلال المونديال في اكثر من لقاء كان الاقرب للفوز به.