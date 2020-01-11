مجموعة الأهلي .. التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة الهلال والنجم بإفريقيا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، الشوط الأول من مواجهة الهلال والنجم الساحلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر اللاعب وليد بخيت في الدقيقة 31، قبل أن يعادل النجم الساحلي التونسي النتيجة عند الدقيقة 35 بالنيران الصديقة بخطأ اللاعب عمر حسن.

ويشارك الأهلي في المجموعة ذاتها، برفقة بلاتنيوم بطل زيمبابوي، وتعادلان عصر اليوم إيجابياً بهدف لمثله. أبطال إفريقيا.تقدم الهلال بالهدف الأول عبر اللاعب وليد بخيت في الدقيقة 31، قبل أن يعادل النجم الساحلي التونسي النتيجة عند الدقيقة 35 بالنيران الصديقة بخطأ اللاعب عمر حسن.ويشارك الأهلي في المجموعة ذاتها، برفقة بلاتنيوم بطل زيمبابوي، وتعادلان عصر اليوم إيجابياً بهدف لمثله.

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