بعد فوزه على توتنهام.. ليفربول يحقق أرقامًا تاريخية بالدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزًا مهمًا على توتنهام بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل هدف الريدز روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 37، بعد تمريرة من محمد صلاح، وبهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة مغردًا بعيدًا بـصدارة البريميرليج بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، الذي يملك 45 نقطة.

أرقام تاريخية وقياسية لليفربول بالدوري الإنجليزي!

بهذا الفوز يواصل ليفربول سلسلة الفوز المتتالي بالدوري، ويكسر رقم مانشستر سيتي التاريخي، 59 نقطة بعد 21 جولة في موسم 2017/2018،

وجاء الترتيب كالتالي:

ويصبح ليفربول أول فريق في تاريخ البريميرليج يحقق 61 نقطة بعد مرور 21 جولة.

ليفربول 61 نقطة من 21 مباراة.

مانشستر سيتي 59 نقطة في موسم 2017/2018.

تشيلسي 58 نقطة في موسم 2005/2006.

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توتنهام 56 نقطة في موسم 1960/1961.

كما أصبح ليفربول أول فريق بتاريخ إنجلترا، والدوريات الخمس الكبرى، يحقق 21 فوز من أول 22 جولة، حيث حقق 61 نقطة من 63 نقطة ممكنة، كما حقق ليفربول رقم قياسي وتاريخي بتحقيق 104 نقطة من آخر 38

مباراة له في الدوري، (ما يعادل عدد موسم كامل)، حيث فاز في 33 مباراة وتعادل في 5، دون تلقي أي هزيمة، سجل 90 هدف واستقبل 26 هدف.

أرقام قياسية على مستوى النادي..

تعتبر تلك أفضل انطلاقة للريدز في تاريخه بالدوري، حيث لعب 22 مباراة، ونجح في الفوز بـ21 مباراة، وتهديفيًا هى أطول سلسلة تهديفية له بالدوري، حيث سجل في 21 مباراة على التوالي، معادلًا رقمه القياسي الذي حققه في موسم 1933/34.

آخر هزيمة تلقاها ليفربول في البريميرليج منذ أكثر من عام، والتي كانت أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف في مطلع عام 2019.

كما أن ليفربول نجح في تحقيق نظافة الشباك للمباراة السادسة على التوالي، والثامن بالدوري، ولم يتلقى الفريق أي هدف في آخر 6 مباريات.