رياضة | اتحاد الكرة يستقر على موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على موعد السوبر بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى من المقرر إقامته الشهر القادم فى الإمارات بين الأهلي بطل الدوري المصري والزمالك بطل الكأس.

وكانت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أسندت ملف السوبر المصري بين الأهلى والزمالك لعضو اللجنة محمد فضل والذى انهي اليوم جميع تفاصيل السوبر والذى سيقام على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات يوم 20 فبراير القادم.

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وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أن اللقاء سيقام يوم 20 فبراير بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للاتحاد المصري لكرة القدم بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير القادم .

وسافر محمد فضل إلي الإمارات وعقد جلسة مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتم الاتفاق علي إقامة السوبر المصرى يوم 20 وكان يتواجد فى الوفد كل من حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر القادمة وعمرو البرتقالي ويسرا بشارة من التسويق وتم انهاء جميع الأمور الخاصة بالمباراة.

وبعد تحديد الموعد سيتم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري والذى كان مقرر إقامتها يوم 19 فبراير القادم لموعد أخر.