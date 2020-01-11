رياضة | أخبار الزمالك اليوم السبت: تسريب جديد يهز القلعة البيضاء.. حسم مصير عواد من الرحيل.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم السبت: تسريب جديد يهز القلعة البيضاء.. حسم مصير عواد من الرحيل.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 11 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تسريب جديد في النادي وعقوبة على أوباما وإشادة من بعثة زيسكو وغيرها من الأخبار الهامة.

رئيس بعثة زيسكو يشيد بإستقبال الزمالك

علق ميلوب ليبى رئيس بعثة فريق زيسكو الزامبي على الفترة التي تواجد فيها بطل زامبيا بالقاهرة خلال الايام القليلة الماضية، على هامش مواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام رئيس بعثة نادي زيسكو بالاشادة بالاستقبال الرائع والحفاوة التى لقيتها بعثة الفريق طوال فترة تواجدها بالقاهرة.. موجها الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، السفر إلى الجونة يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وفضل كارتيرون خوض تدريبات الفريق الجماعية غدًا بشكل طبيعي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد الحصول على راحة منمران اليوم.

تسريب جديد يهز الزمالك

يواجه محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك اتهامات بتسريب عقده مع القلعة البيضاء بعد ابتعاده من التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات الأخيرة.

واتهم مسئولون في الزمالك عواد بتسريب عقده بعدما استبعده باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من المشاركة بشكل أساسي وأخرها أمام زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

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الزمالك يحسم موقفه من رحيل حارس الفريق

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم بشكل نهائي فيما يتعلق بحراسه الـ4 خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد تلقيهم بعض العروض.



وكانت أبرز العروض في الفترة الماضية لمحمد صبحي الحارس الصاعد بجانب محمد عواد وسط جلوسه المستمر على الدكة.

عقوبة من إدارة الزمالك على أوباما

استقر مسئولو نادي الزمالك على فرض عقوبة مالية تجاه يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق بسبب ما حدث في لقاء زيسكو يونايتد الزامبي بالأمس بدوري أبطال إفريقيا.



وجاء قرار إدارة الزمالك تجاه أوباما بعد قيامه بالبصق عقب استبداله في الشوط الثاني من اللقاء ضد زيسكو الزامبي.



موعد مباراة الزمالك القادمة



ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الأربعاء القادم 15 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.