رياضة | توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يحصل على تقييم مرتفع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يحصل على تقييم مرتفع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم مرتفع في مباراة فريقه أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم لاعبي ليفربول و توتنهام حيث حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي تقييم 7.3 من 10 بينما حصل اللاعب الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول علي تقييم 7.9 من 10 كأفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد شارك في المباراة حتي الدقيقة 91 ليتم استبداله ونزول اللاعب الدولي السويسري شاكيري صانع ألعاب نادي ليفربول واستطاع صلاح صناعة هدف المباراة الوحيد الذي سجله المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو في المباراة.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.