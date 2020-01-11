رياضة | طنطا يعلن عن أولي صفقاته الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يعلن عن أولي صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي طنطا عن أولي صفقاته الجديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالى، حيث نجح مجلس الإدارة برئاسة فايز عريبي، فى التعاقد مع أحمد سالم صافي الظهير الأيمن لوادى دجلة السابق.

وكان اللاعب قد حضر لمقر النادي، وجمعته جلسة مع أيمن المزين المدير الفني وعلاء عكاشة مدير الكرة، والذي انتهت بتوقيعه على عقود الإنتقال الرسمية.

وعلي أثره إنتظم سالم فى مران الفريق الجماعي، ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته الكبيرة بالتعاقد مع طنطا ووعد ببذل أقصي ما لديه من أجل تحقيق الفوز فى المباريات وتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة.