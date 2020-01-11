رياضة | لاتسيو يفوز على نابولي بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتسيو يفوز على نابولي بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق لاتسيو فوزا صعبا من ضيفه نابولي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ميلان على كالياري 2 - صفر.

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه شيرو إيموبيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز التاسع.

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وفي المباراة الثانية، قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه، ميلان، للفوز على مضيفه كالياري 2 - صفر.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 64، حيث كان رافانيل لياو سجل الهدف الأول في الدقيقة 46.

ورفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وقفز من المركز الثاني عشر للثامن، محققا أول انتصار له بعد تعادلين وهزيمة وهو الفوز السابع له هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس متلقيا هزيمته الرابعة على التوالي، والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.