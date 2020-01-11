رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم.. فاردي يخطف الصدارة كالعادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم.. فاردي يخطف الصدارة كالعادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، ضد توتنهام هوتسبير، بفوز الريدز بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح البرازيلي فيرمينو في منح الريدز نتيجة الفوز، فضلًا للهدف الوحيد الذي أحرزه في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

واستطاع ليفربول أن يرفع رصيده إلى 61 نقطة وبفارق 17 عن ليستر سيتي أقرب منافسيه على الصدارة، فيما ظل توتنهام هوتسبير، في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وافتتحت مباريات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج، مساء أمس الجمعة بفوز شيفلد على وست هام بهدف دون رد، فيما استكملت المباريات اليوم وبدأت بتعادل أرسنال ضد كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفوز إيفرتون على برايتون بهدف دون رد.

وشهدت الجولة مفاجأة قوية بعدما تلقى ليستر سيتي، هزيمه مفاجأة أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، ومانشستر يونايتد على نوريتش سيتي برباعية نظيفة، وتشيلسي على بيرنلي بثلاثة دون رد، وتعادل وولفرهامبتون أمام نيوكاسل، بهدف لكل فريق، فيما حقق ليفربول فوزًا على توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد.

وتُختتم مبارايات الجولة غدًا الأحد، بمواجهتي واتفورد أمام بورنموث ، وأستون فيلا ضد مانشستر سيتي، لحساب نفس الجولة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول على توتنهام من خلال التقرير الآتي:-

1- جيمي فاردي ...17 هدف.

2- داني إينجس... 15 هدف.

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3- ماركوس راشفورد...14 هدف.

4- أوبامينج... 14 هدف.

5- إبراهام... 13 هدف.

6- هاري كين... 11 هدف.

6- ساديو ماني...11 هدف.

7- سترلينج... 11 هدف.

8- أجويرو 10 أهداف.

9- محمد صلاح...10 أهداف.

10- بوكي... 9 أهداف.