رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي توتنهام هوتسبير بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدف نادي ليفربول الوحيد روبرتو فيرمينو في الدقيقة 37 وسط سيطرة كبيرة من نادي ليفربول على المباراة وبعض المحاولات من نادي توتنهام لخطف هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ليفربول إلى 61 نقطة ليتسمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 21 مباراة خاضها حتى الآن بينما يقف رصيد نادي توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن من أصل 22 مباراة.

جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وتوتنهام كالآتي:

1- ليفربول 61 نقطة

2- ليستر سيتي 45 نقطة

3- مانشستر سيتي 44 نقطة

4- تشيلسي 39 نقطة

5- مانشستر يونايتد 34 نقطة

6- شيفيلد يونايتد 32 نقطة

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7- ولفرهامبتون 31 نقطة

8- توتنهام 30 نقطة

9- كريستال بالاس 29 نقطة

10- أرسنال 28 نقطة

11- إيفرتون 28 نقطة

12- ساوثامبتون 28 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

14- برايتون 24 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 22 نقطة

17- أستون فيلا 21 نقطة

18- بورنموث 20 نقطة

19- واتفورد 19 نقطة

20- نورويتش سيتي 14 نقطة