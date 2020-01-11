رياضة | بعد الفوز على توتنهام.. تعرف على موعد ليفربول المقبلة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على توتنهام.. تعرف على موعد ليفربول المقبلة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتطر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، يوم الأحد القادم الموافق 19 يناير 2020، عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على ليفربول على ملعب انفيلد.

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

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يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف على ليفربول يوم الأحد القادم الموافق 19 يناير 2020 ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وحقق ليفربول الفوز اليوم على فريق توتنهام هوتسيبير ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدف دون رد على ملعب السبيرز بأقدام المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ويذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج برصيد 61 نقطة بينما مانشستر يونايتد الفائز على نورويتش سيتى برباعية دون رد فى مباريات الجولة 22 يملك 34 نقطة فى المركز الخامس.