رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.. جوميز في الصدارة بجدارة وحمد الله يلاحقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.. جوميز في الصدارة بجدارة وحمد الله يلاحقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق الهلال من الفوز بثلاثية مقابل هدف، أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت.

سجل ثلاثية الهلال، الفرنسي بافتيمبي جوميز "هدفين"، وصالح الشهري "هدف"، بينما أحرز هدف الوحدة الوحيد في اللقاء، انسيلمو.

جوميز بعد هدفي اليوم، استطاع أن يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 12 هدف، خاصة وأن عبدالرزاق حمدالله الذي ينافسه على الصدارة، لم يستطع أن يسجل في مباراة فريقه أمس.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

بافيتيمبي جوميز 12 هدف

عبدالرزاق حمدالله 10 أهداف

كارلوس ادواردو 8 أهداف

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عمر السومة 7 أهداف

دجانيني تفاريس 7 أهداف

روني فيرنانديز 7 أهداف

كارلوس اندريا 7 أهداف

ميتشيل تي فريدي 6 أهداف

كارلوس ستراندبيرج 6 أهداف

سعد بقير 6 أهداف

يذكر أنه يتبقى لقاء وحيد في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، سوف يلعب بعد غد الإثنين، عند الساعة السابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش، والثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية.