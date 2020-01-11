رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال يتقاسم الصدارة مع النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال يتقاسم الصدارة مع النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الهلال أن يحقق فوزاً هاماً أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت.

افتتحت مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، بتعادل الفيحاء أمام العدالة، إيجابياً بهدف، وفي اليوم الثاني، حقق الشباب الفوز أمام الحزم بهدف نظيف، ثم فوز التعاون بثنائية مقابل هدف أمام الفتح، ثم تعادل النصر والاتحاد إيجابياً بهدف.

فوز الهلال اليوم أعاده إلى صدارة جدول الترتيب بعدما ارتفع رصيده إلى 30 نقطة، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام الفيصلي.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي

1-الهلال 30 نقطة

2-النصر 30نقطة

3-الرائد 26 نقطة

4-التعاون 25 نقطة

5-الوحدة 24 نقطة

6-الأهلي 23 نقطة

7-أبها 23 نقطة

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8-الشباب 21نقطة

9-الفيصلي 20 نقطة

10-الاتفاق 17 نقطة

11-الفيحاء 17 نقطة

12-الحزم 15 نقطة

13-الاتحاد 14 نقطة

14-الفتح 9 نقاط

15-العدالة 9 نقاط

16-ضمك 8نقاط

موعد مباراة الأهلي وأبها

جدير بالذكر أنه يتبقى لقاء وحيد في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، سوف يلعب بعد غد الإثنين، عند الساعة السابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش، والثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية.