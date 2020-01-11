رياضة | الهلال يعتلي صدارة الدوري السعودي بثلاثية قاتلة في الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يعتلي صدارة الدوري السعودي بثلاثية قاتلة في الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الهلال فوزا ثمينا على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح البرازيلي أنسيلمو أهداف المباراة لصالح الوحدة بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الهلال عند الدقيقة التاسعة.

أدرك الفرنسي بافتيمبي جوميز هدف التعادل من ضربة جزاء عند الدقيقة 31.

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وأحرز صالح الشهري الهدف الثاني لصالح الهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الوحدة عند الدقيقة 70.

وسجل جوميز الهدف الثالث للهلال والثاني له عند الدقيقة 77، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة ،في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 24 نقطة في المركز الخامس.