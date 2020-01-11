رياضة | ليفربول يحقق فوزاً صعباً على توتنهام ويعزز صدارته للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحقق فوزاً صعباً على توتنهام ويعزز صدارته للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول انتصارا صعبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل روبرتو فيرمينيو هدف فريقه ليفربول الوحيد في المباراة بالشوط الأول، وسيطر فريق توتنهام هوتسبير على أحداث الشوط الثاني من المباراة وأضاع العديد من الفرص بعد التغييرات التي اجراها جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 16 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يخسر اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد من فريق ساوثهامبتون.

ويواجه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني غدا فريق أستون فيلا في ملعب الفيلا بارك، وأيضاً يلتقي فريق واتفورد نظيره فريق بورنموث في معركة الابتعاد عن الهبوط.