رياضة | ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. موعد نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. موعد نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي فريق ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد على ستاد الملك عبد الله الدولي بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

واستطاع فريق ريال مدريد أن ينتصر على فالنسيا بنتيجة ثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي، في إطار مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

في المقابل حقق فريق أتليتكو مدريد، فوزا مثيرا على برشلونة، عندما قلب تأخره بهدفين مقابل هدف إلى فوز بثلاثية في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، بنظامها الجديد التي تم استحداثه في فبراير 2019، ليكون بطولة مجمعة من أربع فرق، وهم بطل الدوري والكأس ووصيفيهما، وفي حال فوز الفريق باللقبين أو حل بطلاً ووصيفا في المنافستين، فإن صاحب المركز الثالث سيأهل أيضاً للمشاركة في البطولة المصغرة.

ويفقد ريال مدريد الثنائي كريم بنزيما وجاريث بيل أمام أتليتكو مدريد، بسبب الإصابة، حيث لم يشارك الثنائي في المباراة الماضية أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى:كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران – ميندي

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خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردي - كروس

خط الهجوم: إيسكو – مودريتش – يوفيتش".

في المقابل يدخل أتليتكو مدريد مباراة الغد مكتملا الصفوف، حيث لم يعد هناك أي غيابات داخل صفوف الفريق.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ساؤول، هيرموسو، فيليبي، تريبير

خط الوسط: كوريا، هيريرا، توماس، كوكي

خط الهجوم: موراتا، فيليكس

تنقل مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني والتي تقام على الأراضي السعودية لأول مرة على قناة ksa sport hd وهي قنوات سعودية حصلت على حقوق بث مباريات السوبر الأسباني مجاناً على النايل سات وعرب سات، لتقدمها لعشاق الكرة الأسبانية والرياضية العالمية بشكل مفتوح عبر قنواتها المتميزة.