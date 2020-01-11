رياضة | فوز الفكريه والقيس والخارجة وتعادل القوصية في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الفكريه والقيس والخارجة وتعادل القوصية في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مباريات الأسبوع الثاني عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وفي المباراة الأولي، تعادل فريق القوصية، داخل ملعبه، مع فريق اسمنت أسيوط بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ديروط.

وفي المباراة الثانية، فاز مركز شباب ناصر ملوي علي فريق بني مزار، بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب ناصر ملوي.

وفي المباراة الثالثة، خسر فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث،من مضيفه فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق مركز شباب القيس، داخل ملعبه، علي فريق نادي الوليدية بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مطاي.

وفي المباراه الخامسة، فاز مركز شباب الخارجة علي فريق ابوتيج بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الخارجة بالوادي الجديد.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثانية عشر الأحد، حيث سيحل فريق نادي ملوي، ضيفا على فريق مركز شباب سمالوط، في اللقاء الذي سيأتي علي ملعب مطاي.

ترتيب المجموعه الثالثه

1- أسمنت أسيوط 25 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 21 نقطة

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3 - ابوتيج 20 نقطة

4- ناصر الفكرية 20 نقطة

5- مركز شباب القيس 18 نقطة

6- نادي القوصية 16 نقطة

7- نادي ملوي 15 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 13 نقطة

9- الوليدية 13 نقطة

10- مركز شباب الخارجة 12 نقطة

11- بني مزار 11 نقطة

12- الهنداو 9 نقاط